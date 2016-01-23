بالصور.. السكرتير العام لجنوب سيناء يتفقد مرور شرم الجديد

تفقد اللواء محمود عيسى السكرتيرالعام لجنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ يرافقهما النقيب مينا مجدى وكيل وحدة تراخيص شرم الشيخ والمهندس عيسى متولى مدير إدارة المرافق بمجلس مدينة شرم الشيخ وصلاح شحات نائب رئيس قطاع السفارى سير العمل بمرور شرم الشيخ .

قام صباح اليوم السكرتير العام لجنوب سيناء ومرافقوه بتفقد خط سير العمل بمبنى مرور شرم الشيخ الجديد، والانتهاء من المبنى قبل احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وقال اللواء محمود السولية لـ"اليوم السابع"، إن مبنى المرورالجديد سيسهم فى حل مشاكل أبناء شرم الشيخ ويوفر الوقت والجهد، حيث كان يعانى أصحاب السيارات من الذهاب لمرور طور سيناء ومن مشقة السفر 200 كيلو ذهابا وإيابا.

وأشار السولية إلى أن تكلفة هذا المبنى حوالى 5 ملايين جنيه، وأن المبنى مجهز تماما لسرعة إنهاء مطالب المواطنين فى أقل من ساعة، وأن المبنى مجهز بأحدث الأساليب، وأن المبنى سيكون جاهز للافتتاح فى العيد القومى للمحافظة والذى يواكب 19من مارس القادم.



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