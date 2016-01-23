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الإسماعيلية تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان الهجن الخامس عشر

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الإسماعيلية تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان الهجن الخامس عشر الإسماعيلية تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان الهجن الخامس عشر
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إقامة دورة مهرجان الإسماعيلية الخامس عشر لسباقات الهجن العربية على مدى يومى 20-21 من شهر مارس القادم، والذى يقام بمضمار السباق بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد على وصلة طريق القاهرة – السويس الصحراوى، حيث يشارك بالمهرجان عدد كبير من القبائل العربية من مختلف محافظات جمهورية العربية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.

ومن المنتظر أن يشارك فى دورة مهرجان هذا العام عدد من الدول الإفريقية، وخاصة بعد أن تم تأسيس الاتحاد الإفريقى الجديد لرياضة الهجن ومقره أديس أبابا بإثيوبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدى الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وعصام عطية، نائب رئيس الاتحاد الإفريقى للهجن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى وأمين الشعراوى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى، ومساعد الأمين العام للاتحاد العربى لرياضة الهجن، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد والسيد فؤاد مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أنه لابد أن يكون مهرجان هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقةن ويتميز بالتطوير من حيث الشكل والمضمون مع سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعداد أجندة وبرنامج فعاليات دورة المهرجان لهذا العام.

فيما أشار أمين الشعراوى رئيس لجنة المسابقات إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد من رؤساء الاتحادات العربية، وأضاف أنه من المنتظر مشاركة مجموعة من الوفود العربية ممثلة لدول كل من الكويت والمملكة العربية والأردن والسودان والإمارات العربية، ويصاحب المهرجان إقامة سهراية بدوية، تشمل عروضًا للفن الشعبى البدوى، وفقرات من الشعر البدوى لعدد من الشعراء العرب من مختلف الوفود المشاركة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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