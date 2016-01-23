جيوسيبي روسي: جاهز لبداية اللعب مع ليفانتي من المباراة المقبلة

كشفت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية عن اهتمام فريقي إنتر ميلان وإمبولي الإيطاليين بخدمات اللاعب المصري مصطفى فتحي.

مصطفى فتحي يقدم موسما جيدا مع الزمالك حتى الأن، إذ أنه سجل 4 أهداف في 13 مباراة خاضها الزمالك في الدوري، كان أخرهم هدفه الرائع بشباك المصري.

وبحسب صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن اللاعب صاحب الـ 21 عاما وأحد أهم المواهب المصرية _كما وصفته الصحيفة_ يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، وفي إيطاليا يرغب فريقي إنتر ميلان وإيمبولي بخدماته.

من جانبه أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أمس، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم مصطفى فتحي، وأن الموافقة على مبدأ احترافه موجودة لكن ليست هذا الموسم. "طالع التفاصيل".

يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث هذا الموسم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي، في حين يحتل إمبولي المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

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