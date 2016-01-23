السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل متجاورة بمنطقة البهاليل التابعة لمركز المراغة؛ بسبب مصدر حراري .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية البهاليل، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده دون إصابات.

وتبين نشوب الحريق بمنزل حنا ثابت فارس عبد القدوس 24 سنة نجار، وامتد لمنزلين آخرين ملك كلٍ من “عطيات عبد الرحيم محمد 68 سنة ربة منزل، فاطمة علي محمد محمود 24 سنة ربة منزل”، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات في نفوق 6 رأس ماشية، واحتراق دراجة بخارية وبعض الأدوات المنزلية وكمية من الغلال والطيور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 337 إداري المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.