63%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى التصدى لمافيا تهريب الآثار للخارج

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمافيا تهريب الآثار، توقع غالبية القراء نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمافيا تهريب الآثار.

وتوقع 63% من القراء نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمافيا تهريب الآثار، بينما استبعد 35% من القراء نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمافيا تهريب الآثار، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم فى مركز أبنوب بأسيوط

>