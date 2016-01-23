استئناف محاكمة 12 متهما بقضية ثأر أوسيم.. اليوم

تستئانف اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، محاكمة 12 متهما بقضية قتل وتجمهر تحمل رقم 14494 لسنة 2015 جنايات أوسيم.

وأورد أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 12 متهماً اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحازوا أسلحة نارية بحسب أمر الإحالة ، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه “يحيى عبد المنعم” وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين بينهما طفل.