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الرئاسة تبدأ تنفيذ 3 مشروعات كبرى لنشر المعرفة وتدريب المعلمين خلال أيام

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الرئاسة تبدأ تنفيذ 3 مشروعات كبرى لنشر المعرفة وتدريب المعلمين خلال أيام الرئاسة تبدأ تنفيذ 3 مشروعات كبرى لنشر المعرفة وتدريب المعلمين خلال أيام
قال الدكتور طارق شوقى، الأمين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة ستبدأ تنفيذ 3 مشاريع كبرى خلال أيام.

وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول المشروعات يتمثل فى إطلاق أكبر مشروع لتدريب المعلمين "تدريب الـ10 آلاف معلم"، حيث سيتم تدريب المعلمين على يد خبراء أجانب ودوليين معتمدين.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن الرئاسة بدأت فى ذلك منذ 6 أكتوبر الماضى وسيتم اختيار المعلمين المتدربين بالمشروع، عن طريق اختيار مدرسة كاملة لتدريبها وليس مدرس واحد فقط، مضيفا أنه سيتم تدريب كوادر المدرسة بدءا من مديرها وحتى أصغر معلم فيها،وسيتم البدء بـ100 مدرسة .

وأكد شوقى أن التدريب لن يكون تقليديا، حيث سيكون داخل الفصل بحيث سيتم تدريب المدرس داخل مدرسته تحت إشراف المدربين الذين يوجهونه سواء بالنسبة للتفاعل مع الطلبة أو تحضير الدرس، وتوضيح مناطق الضعف الموجودة فيه لتقويمها، لافتا إلى أنه ليس تدريبا نظريا، مضيفا:"لما نقول احنا نجحنا ليس معناه أن المعلم دخل اختبار ونجح وحصل على شهادة لكن معناه أن أداءه داخل الفصل تغير بالفعل وكى نضمن نجاحه داخل المشروع لا يكون كلام بل فعل".

وأوضح أن المشروع الثانى هو "تأهيل الشباب للقيادة " قائلا :" المرحلة الأولى من المروع بدأت بتدريب 500 شاب تم اختيارهم مؤخرا فى البرنامج" ، مشيرا إلى انه سيتم تمويل المشروع من صندوق "تحيا " .

وأكد شوقى أن البرنامج سيساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة، موضحا أن ذلك سيكون عن طريق إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة موضحا أن المحتوى يتضمن العلوم الاجتماعية والإدارة المحلية والعلوم الإدارية والقيادية والعلوم السياسية والأمنية .

وأكد ان لمشروع الثالث هو البث الرسمى لموقع "بنك المعرفة "المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 9 يناير الماضى خلال احتفالية يوم الشباب المصرى والتى أقيمت بدار الاوبرا المصرى .

وأضاف شوقى، أن البث كان "تجريبيا " منذ أن أطلقه الرئيس كى تتعرف مؤسسة الرئاسة على العيوب الفنية فى الموقع، ويتم معالجتها خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه متاح للجميع ويحتوى على أكثر من 24 ناشر دولى لأمهات الكتب والدوريات العلمية والمراجع والأبحاث وقواعد ومحركات البحث والبيانات ومناهج الأطفال والكبار وبرمجيات، وشتى العلوم والمعارف .

وتابع شوقى، أن مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، موضحا أن كل المشروعات القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، الذى يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.


>نحو البناء الفكرى والمعرفى للمصريين.. الرئاسة تبدأ تنفيذ 3 مشروعات لنشر المعرفة خلال أيام.. الانطلاق بإعداد الـ10 آلاف معلم.. والمرحلة الأولى لـ"تأهيل الشباب للقيادة"..وبدء البث الرسمى لـ"بنك المعرفة"
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مصر 365

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