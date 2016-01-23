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محمد غنيم:الشباب لم يمنع من المشاركة بالسياسة ويجب الاحتفال بذكرى 25يناير

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محمد غنيم:الشباب لم يمنع من المشاركة بالسياسة ويجب الاحتفال بذكرى 25يناير محمد غنيم:الشباب لم يمنع من المشاركة بالسياسة ويجب الاحتفال بذكرى 25يناير
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، ومؤسس تحالف الجبهة الوطنية، إن على الشعب الاحتفال والفرح بذكرى 25 يناير، ، مطالبا بضرورة تعديل قانون التظاهر لأنه غير دستورى.

وأضاف غنيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المطالبة بزيادة المشاركة الشبابية فى الحياة السياسية ليست دقيقة، لأن الشباب لم يتم منعه من المشاركة ، متسائلا :" لماذا لم يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية طالما يطالبون بزيادة دمجهم فى الحياة السياسية ؟!".


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