محمد غنيم:الشباب لم يمنع من المشاركة بالسياسة ويجب الاحتفال بذكرى 25يناير

قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، ومؤسس تحالف الجبهة الوطنية، إن على الشعب الاحتفال والفرح بذكرى 25 يناير، ، مطالبا بضرورة تعديل قانون التظاهر لأنه غير دستورى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف غنيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المطالبة بزيادة المشاركة الشبابية فى الحياة السياسية ليست دقيقة، لأن الشباب لم يتم منعه من المشاركة ، متسائلا :" لماذا لم يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية طالما يطالبون بزيادة دمجهم فى الحياة السياسية ؟!".
>- محمد غنيم: المجلس الاستشارى العلمى يناقش أزمتى سد النهضة والطاقة 8 فبراير