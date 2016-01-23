تموين سوهاج: تخصيص 10 سيارات لبيع اللحوم والمجمدات للمواطنين بأسعار مخفضة

سوهاج – عمرو خلف

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أن المديرية قامت بتخصيص 10 سيارات خاصة بمشروع شباب الخريجين ضمن مشروع صندوق "تحيا مصر" وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعى لبيع اللحوم والمجمدات للمواطنين بأسعار مخفضة .

>وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ، أن السيارات ستكون فى أماكن ثابتة على مستوى المحافظة مشيرا الى أن جميع السلع المجمدة من اللحوم وغيرها متوفرة للمستهلك بأسعار مخفضة وذلك بناء على تعليمات وزارة التموين .

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