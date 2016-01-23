الشعب الجمهورى:لائحة البرلمان تتعارض مع الدستور وسنطالب بزيادة اللجان لـ30

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى ، إن الحزب لدية عدة مقترحات لتعديل لائحة مجلس النواب وذلك لعدم اتساقها مع مواد الدستور ، مؤكدا عدم وجود ضوابط طلب الكلمة والتصويت الإلكترونى .

وأوضح "أبوهميلة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أبرز المقترحات التى سيطالب بها الشعب الجمهورى هى زيادة عدد اللجان إلى 30 لجنة ، موضحًا أن الحزب سيطالب بإضافة لجنة للشئون الافريقية ، ولجنة للزراعة ، ولجنة للسياحة والإعلام وأخرى للثقافة ، والصناعة والطاقة والشكاوى ، والشباب .

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