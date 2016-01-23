أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - بايرن يستهل العام الجديد بفوز على هامبورج وتأكيد الصدارة

Google+ Print
بالفيديو - بايرن يستهل العام الجديد بفوز على هامبورج وتأكيد الصدارة بالفيديو - بايرن يستهل العام الجديد بفوز على هامبورج وتأكيد الصدارة

(إفي): استهل بايرن ميونخ العام الجديد بفوز ثمين على مضيفه هامبورج بهدفين لواحد ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ18 من المسابقة.

وعلى ملعب فولكس بارك، نجح الفريق البافاري بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إحراز الانتصار الـ16 بالبطولة، مقابل هزيمة وتعادل، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتفوق مؤقتا بـ11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بروسيا دورتموند.

تقدم بايرن بهدف أول (ق37) من ركلة جزاء سددها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عقب عرقلة حارس المرمى لتوماس مولر داخل المنطقة.

ولكن نجح هامبورج في إدراك التعادل مع انطلاق الشوط الثاني (ق53) بهدف سجله الإسباني تشابي ألونسو عن طريق الخطأ في مرمى زميله مانويل نوير.

إلا أن بايرن سريعا ما عاد للتفوق بهدف آخر لليفاندوفسكي (ق61) بعدما حول تسديدة زميله مولر بقدمه لتخدع حارس أصحاب الأرض، ريني أدلير، وتسكن شباكه.

ومنع القائم بايرن من هدف ثالث (ق65) من تسديدة يسارية للنمساوي ديفيد ألابا من ضربة حرة مباشرة.

وكاد تياجو ألكانتارا أن يختتم المباراة بثلاثية (ق79) من تمريرة للتشيلي أرتورو فيدال من اليمين، لكن الحارس أدلير نجح في إبعاد تسديدته إلى ركنية.

وتجمد رصيد هامبورج عند 22 نقطة في المركز العاشر مؤقتا بالبوندسليجا.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»