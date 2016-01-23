بالفيديو - بايرن يستهل العام الجديد بفوز على هامبورج وتأكيد الصدارة

(إفي): استهل بايرن ميونخ العام الجديد بفوز ثمين على مضيفه هامبورج بهدفين لواحد ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ18 من المسابقة.

وعلى ملعب فولكس بارك، نجح الفريق البافاري بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إحراز الانتصار الـ16 بالبطولة، مقابل هزيمة وتعادل، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتفوق مؤقتا بـ11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بروسيا دورتموند.

تقدم بايرن بهدف أول (ق37) من ركلة جزاء سددها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عقب عرقلة حارس المرمى لتوماس مولر داخل المنطقة.

ولكن نجح هامبورج في إدراك التعادل مع انطلاق الشوط الثاني (ق53) بهدف سجله الإسباني تشابي ألونسو عن طريق الخطأ في مرمى زميله مانويل نوير.

إلا أن بايرن سريعا ما عاد للتفوق بهدف آخر لليفاندوفسكي (ق61) بعدما حول تسديدة زميله مولر بقدمه لتخدع حارس أصحاب الأرض، ريني أدلير، وتسكن شباكه.

ومنع القائم بايرن من هدف ثالث (ق65) من تسديدة يسارية للنمساوي ديفيد ألابا من ضربة حرة مباشرة.

وكاد تياجو ألكانتارا أن يختتم المباراة بثلاثية (ق79) من تمريرة للتشيلي أرتورو فيدال من اليمين، لكن الحارس أدلير نجح في إبعاد تسديدته إلى ركنية.

وتجمد رصيد هامبورج عند 22 نقطة في المركز العاشر مؤقتا بالبوندسليجا.

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