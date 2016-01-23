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العامري: «كلنا الإمارات»تسعى إلى جيل فاعل

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العامري: «كلنا الإمارات»تسعى إلى جيل فاعل العامري: «كلنا الإمارات»تسعى إلى جيل فاعل

عبر الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات عن تقدير الجمعية لكافة المؤسسات المتعاونة معها في دعم العمل التطوعي منذ تأسيسها بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان برؤية تدعو إلى الريادة والتميز بالعمل الوطني والمجتمعي والتأكيد على الولاء والانتماء ورسالتها في المساهمة في خلق جيل واعٍ بكفاءات متميزة وعلى قدر من تحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

وقال بن حم «تضمن العام الماضي المزيد من الأنشطة والفعاليات الوطنية والاجتماعية، حيث عقد عدداً من الاجتماعات بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مع الأعضاء المتطوعين المكلفين بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية للجمعية لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ كل فعالية على حدة. كما تم الاجتماع مع مجموعة جديدة من الشباب المتطوعين من ذوي الخبرة واستقطابهم للانضمام لتنفيذ مبادرات الجمعية».

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