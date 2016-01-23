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لويس توملينسون نجم One Direction يستقبل مولوده الأول

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الجمعة 22-01-2016 22:28

استقبل النجم العالمي Louis Tomlinson طفله الأول من حبيبته مصممة الأزياء Briana Jungwirth. وذكرت صحيفة People ان نجم فرقة One Direction البالغ من العمر 24 عاماً، انجبت شريكته صبياً في احدى مستشفيات ولاية لوس انجلوس.

Louis Tomlinson لم ينشر اي صورة لمولوده الجديد، كما لم يدل باي تصريح عن شعوره بعد ان اصبح اباً.

يشار الى أن Louis تعرف على Briana في ايار-مايو الماضي بعد أن انفصل عن حبيبته Eleanor Calder في شهر آذار-مارس، واعلن خبر حملها قبل ان تتحول علاقتهما الى علاقة عاطفية رومنسية.

 

 

 

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