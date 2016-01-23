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برج الدلو حظك اليوم الأحد 24/1/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 24/1/2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 24/1/2016

الدلو على الصعيد المهني:


>تضع نفسك فى مواقف محرجة بسبب إصرارك على رأيك، دون أن تراجع تطورات الأمور أولاً، وربما يتسبب لك ذلك فى متاعب فى محيط العمل

على الصعيد العاطفى:


>انت مميز وتجذب الأنظار بأسلوب حديثك الذى يتسم بالغموض احياناً وبالتلقائية فى أحيان آخرى،أحذر التصنع وتعامل ببساطة

على الصعيد الصحى :-


>تحتاج إلى وقت للاستعادة نقائك الذهنى، والأبتعاد عن التفكير المشوش وضغوطك المهنية
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>تواجه مواقف محرجة بسبب إصرارك على رأيك قبل التعرف على مستجدات الأمور، ولا تقتنع بالراى الآخر حتى إن كان صحيحاً فأنت لا تقبل المناقشات والجدال بالنسبة إليك فى غتجاه واحد، تعامل مع الأمور بشكل أكثر بساطة ومرونة، ولا تجعل أسلوبك الغامض فى الحديث يأخذك إلى التصنع فالأنظار لا تنجذب إلى المتصنعيين، تحتاج إلى قضاء أوقات هادئة بعيدة عن مشكلات التوتر الذهنى وتوترات العمل، كى تستعيد نقائك وصفائك الذهنى

يتوقع علماء الفلك لبرج الدلو اليوم..


>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل كثيراً، على كثير من المستويات، ومن الممكن أن يمر العمل ببعض المتغيرات البسيطة.

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مصر 365

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