ممتاز القط: الشعب يحب السيسى لأنه خلصنا من كابوس الإخوان



> أشاد الكاتب الصحفى ممتاز القط، باستعدادات القوات المسلحة والشرطة لذكرى ثورة 25 يناير، مؤكداً أن : “الدولة واخدة العملية جد”.

وقال القط ببرنامجه “حصريا مع ممتاز” المذاع عبر فضائية “العاصمة”،: “جميعنا مؤمن بيقظة الشعب ووطنية الشباب الذى وضع أول بصمة للحرية والديمقراطية، وشاهدنا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ورائينا مجموعة جديدة من النواب اللى كلهم مليئين بالطاقة والحماس والوطنية والانتماء للوطن”.

وتابع: “الشعب المصرى يحب الرئيس السيسى باعتباره الرجل اللى خلصنا من كابوس الإخوان”.

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