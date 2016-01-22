ضبط 300 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى كمين بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط 300 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل توريدها لمطعم بمدينة إيتاى البارود.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من النقيب حسنى فتحى الروبى رئيس كمين التوفيقية بالطريق الزراعى يفيد بضبط السيارة رقم "9223 و أ" قيادة "سامح .م . م" ومقيم بشبرا الخيمة بداخلها 300 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر .
كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من النقيب حسنى فتحى الروبى رئيس كمين التوفيقية بالطريق الزراعى يفيد بضبط السيارة رقم "9223 و أ" قيادة "سامح .م . م" ومقيم بشبرا الخيمة بداخلها 300 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر .
>وبمواجهة المتهم قال إن اللحوم كانت فى طريقها إلى مطعم بمدينة إيتاى البارود .
وبالكشف على اللحوم بمعرفة مفتش الصحة و الطب البيطرى بكوم حمادة تبين أن اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3792 جنح كوم حمادة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .