ضبط 300 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى كمين بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط 300 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل توريدها لمطعم بمدينة إيتاى البارود.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من النقيب حسنى فتحى الروبى رئيس كمين التوفيقية بالطريق الزراعى يفيد بضبط السيارة رقم "9223 و أ" قيادة "سامح .م . م" ومقيم بشبرا الخيمة بداخلها 300 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر .

>وبمواجهة المتهم قال إن اللحوم كانت فى طريقها إلى مطعم بمدينة إيتاى البارود .

وبالكشف على اللحوم بمعرفة مفتش الصحة و الطب البيطرى بكوم حمادة تبين أن اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3792 جنح كوم حمادة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .