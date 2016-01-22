بالفيديو – تريزيجيه مازحا عن الشبه مع لاعب الأهلي: سأسأل والدي إذا ذهب إلى مصر

نعم ما قرأته أعلى الصفحة صحيحا. الأسطورة الفرنسية ديفيد تريزيجيه تحدث عن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق وأندرلخت الحالي. فماذا قال؟

تريزيجيه الفرنسي حل ضيفا على شبكة (rtbf) البلجيكية وتحدث من خلال المقابلة المطولة عن حظوظ المنتخب الفرنسي في يورو 2016 وحادثة كريم بنزيمة الأخيرة. قبل أن يتحدث عن لاعب الأهلي السابق.

ووجه الصحفي البلجيكي ماثيو استاسي سؤالا إلى تريزيجيه قائلا: "هل تعرف محمود حسن لاعب أندرلخت؟".

قبل أن يرد الأسطورة الفرنسية قائلا: "الذي شارك يوم الأحد مع الفريق؟ نعم رأيته".

تريزيجيه شارك كأساسي مع أندرلخت يوم الأحد الماضي في خسارة فريقه أمام جنت بهدفين دون رد. (شاهد ملخص تريزيجيه ضد جنت)

ولكن الحديث لم يتوقف هنا فقط. ليخبره الصحفي البلجيكي قائلا: "في مصر، محمود حسن يُعرف باسم "تريزيجيه" نظرا للشبه بينكما".

وحصل تريزيجيه على صورة لمحمود حسن تريزيجيه قبل أن يُكمل حديثه مع الشبكة البلجيكية قائلا: "لا. لا يوجد شبه بيننا".

وأضاف مازحا "بالتأكيد لا يوجد شبه في قصة الشعر. كذلك لا يلعب في نفسي مركزي. فأين الشبه؟".

قبل أن يُنهي حديثه قائلا: "على العموم سأسأل والدي إذا ذهب إلى مصر من قبل".

شاهد الفيديو مترجم باللغة العربية

طالع أيضا-

تريزيجيه لـ في الجول: سأحارب حتى اللحظة الأخيرة لأصبح مثل ميدو وصلاح والنني

الأهلي لـ في الجول: لم نناقش استعادة تريزيجيه في يناير