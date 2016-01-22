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الداخلية: نتعامل مع 25يناير كمناسبة قومية ولن نسمح بالمزايدة على الشرطة

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الداخلية: نتعامل مع 25يناير كمناسبة قومية ولن نسمح بالمزايدة على الشرطة الداخلية: نتعامل مع 25يناير كمناسبة قومية ولن نسمح بالمزايدة على الشرطة
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إننا لا نسمح لأحد بالمزايدة على جهاز الشرطة، موضحًا أن الجهاز مستمر فى مواجهة الإرهاب وسيتم اقتلاعه من جذوره.

وأضاف عبد الكريم، خلال تصريحات إعلامية، أن أسر شهداء الشرطة محل اهتمام وزير الداخلية شخصياً، حيث أن الوزارة لديها إدارة مختصة برعايتهم.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، أن حادث الهرم أمس أسفر عن سقوط 5 من رجال الشرطة أثناء اقتحام أحد المنازل بعد ورود عده بلاغات بأنهم يقوموا بتصنيع مولوتوف.

وعن استعدادات الداخلية لذكرى ثورة 25 يناير، أكد عبد الكريم، أن الشرطة تتعامل مع ذكرى 25 يناير كمناسبة قومية وسيتم الاحتفال بها وسط تأمين من الشرطة والتى تؤمن كافة المناسبات الاجتماعية والدينية.

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مصر 365