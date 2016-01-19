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ماهو تقييمك لإطلالات رؤى الصبّان؟

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الثلاثاء 19-01-2016 15:40

أسرت المذيعة الإماراتية رؤى الصبّان قلوب المتابعين بإطلالاتها في برنامج محمد عبده وفنان العرب، حيث ظهرت بإطلالات مختلفة، مثّلت فيها أناقة السيدة الإماراتية على أكمل وجه.
اختارت رؤى العديد من فساتين السهرات الجذابة في إطلالاتها، التي كانت بتوقيع أكبر دور الأزياء العالمية. فقد ارتدت فستاناً أسود قصيراً بورود حمراء ناعمة، من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana . واختارت أحد التصميمات الشهيرة، من فالنتينو Valentino. ولا يُمكن أن ننسى إطلالتها الجذابة ذات التصميم العصري الرائع من بالمان Balmain .

تعتمد المذيعة رؤى الصبان الفخامة في جميع إطلالاتها، إذ تحرص على إضافة الاكسسوارات والمجوهرات المناسبة في كل إطلالة. ونجدها حريصة على إضافة الأحزمة المناسبة في كل إطلالة، بالإضافة إلى ارتداء اكسسوارات الرأس الأنيقة في كل تنسيق مختلف؛ ما يجعلها متفرّدة بأسلوبها الخاص المختلف عن أيّ نجمة أخرى. وتهتمّ رؤى بالمحافظة على صورة الفتاة الإماراتية فتحرص على ارتداء الأكمام الطويلة والتصميمات المحتشمة في إطلالاتها.

شاهدي ما جمعنا لك من إطلالات رؤى الصبّان، وشاركينا في تقييمك لها.

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سيدتي