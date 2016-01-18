إطلالتك في السهرات على طريقة إيميه الصياح

كانت المذيعة الأنيقة إيميه الصياح متألقة في إطلالاتها في حلقات The Voice ، فجمعت بين الرقي والبساطة؛ وهذا ما جعلها من أنيقات الشاشة في هذه الفترة، وجعل الفتيات تتطلّع لإطلالاتها عند كلّ ظهور، من الاقتداء بها في السهرات.

ولتحصلي على إطلالة مستوحاة من إطلالات إيميه الصياح، اتبعي النصائح الآتية:

- تجنبي كثرة الألوان في الإطلالة الواحدة؛ فاختيار فستان بلون واحد سيجعلك تبدين أطول وأكثر رشاقة، كما أنه سيضفي طابعاً أنثوياً لإطلالتك بفستان السهرة.

- احرصي على نعومة الإطلالة وتوازنها، ولا تبالغي في ارتداء المجوهرات البراقة مع الفساتين التي تحتوي على تطريزات بارزة .

- لن تكتمل إطلالتك من دون المكياج والتسريحة المناسبين. ولكن احرصي على اختيار التسريحات البسيطة والمكياج الناعم؛ فهذا بالتحديد ما يميّز إطلالات إيميه الصياح، إذ غالباً ما تظهر بشعر مفتوح ومموّج، بأسلوب أنثوي جميل.

- نوّعي في اختياراتك، ولا تقيّدي إطلالتك في لون أو تصميم محدد. وبالنظر إلى الصور أعلاه، نجد أنّ إيميه الصياح تهوى التغيير والتجديد في إطلالاتها، على الرغم من طغيان الستايل الأنثوي الناعم على معظم إطلالاتها.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من إطلالات المذيعة الأنيقة إيميه الصياح، فشاهديها، وشاركينا برأيك.