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شعبة الأسمنت:"إيجاس" أبلغتنا بوقف إمدادات الغاز للمصانع حتى نهاية الشهر

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شعبة الأسمنت:"إيجاس" أبلغتنا بوقف إمدادات الغاز للمصانع حتى نهاية الشهر شعبة الأسمنت:"إيجاس" أبلغتنا بوقف إمدادات الغاز للمصانع حتى نهاية الشهر

أكد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أرسلت خطابات للمصانع الأسمنت حول توقف إمدادات الغاز للمصانع إلى نهاية الشهر، مما أدى إلى توقف العمل التام بالمصانع منذ مساء أمس.

وقال اسطفانوس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن خسائر الأسمنت تحقق خسائر يومية تصل إلى 80 مليون جنيه، نتيجة لتوقف العمل بالمصانع بعد توقف إمدادات الغاز، تمثل 10% من الصناعات الأخرى غير المباشرة، لافتا إلى أن كافة المصانع العاملة بالغاز قد توقف تماما عن العمل، وأن عددا محدودا من المصانع العاملة بالمازوت كانت قد قامت بتخزين كميات محدودة من المازوت تعمل حاليا بهم حتى يتم نفاذهم ثم تتوقف هى الأخرى.

وانتقد اسطفانوس التصريحات حول السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، لافتا إلى أن الشركة القابضة لم تنجح فى إتمام عملية استيراد الغاز، نظرا لاحتياجاته الفنية العالية والتى تتطلب تجهزات للاستيراد تستغرق أكثر من عامين.

وأشار أسطفانوس إلى أنه لولا حالة الركود الحالية التى تشهدها سوق العقارات المصرى لتعدى طن الأسمنت الـ 1000 ألف جنيه.

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