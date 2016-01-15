استوحي أجمل الإطلالات الأنثوية من سيرين عبد النور!

تعتبر سيرين عبد النور من أكثر النجمات العربيات أنوثة وجمالاً، وكما ملامحها الناعمة، كذلك إطلالاتها وخياراتها في الموضة. حيث، ومنذ أن دخلت سيرين الساحة الفنية، رسمت لنفسها خطاً مختلفاً ميزها عن باقي الفنانات. وعلى ما يبدو فإنّ هذا الخط لاقى الكثير من الإعجاب في الوطن العربي، ولا سيما أنّه اتّسم بالرقي والأناقة.

نجمتنا هذا الأسبوع هي "الأُم" الأكثر أناقة!

وقد اخترنا اليوم بعضاً من أحدث إطلالات سيرين عبد النور، لتستوحي منها بدورك إطلالات أنثوية مميزة لسهراتك ومناسباتك الرسمية، حيث رأيناها تتألق ببعض التصاميم من دور أزياء عالمية، مثل "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "عز الدين عالايا" Azzedine Alaia، "فيكتوريا بيكهام" Victoria beckham وغيرهم... أو من مصمّمي أزياء شباب أو محليين، مثل مصممها المفضل لفساتين السهرة "أنطوان القارح" Antoine Kareh.

وقد تنوّعت خياراتها بين الفساتين التي تصل حد الركبة، وبين الفساتين الطويلة، التنانير، أو الجامبسوت Jumpsuit. أما بالنسبة للألوان، فقد فضلت التدرجات الهادئة والتي تتناسب مع لون بشرتها وشعرها، ومنها الزهري الفاتح، الأسود، الأبيض، الأحمر القاني، والبيج.

كما اختارت أجمل الأكسسوارت مع هذه الإطلالات، سواء من المجوهرات، أو من حقائب اليد، أو الأحذية.

لإطلالاتك الأكثر أنوثة وجاذبية، استوحي من أحدث إطلالات سيرين عبد النور الأنيقة.

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