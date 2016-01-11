زيت الزيتون أفضل أنواع الزيوت لمرضى الكولسترول بشرط "متسخنهوش"

ارتفاع مستوى الكولسترول بالجسم

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أهمية النظام الغذائى لتجنب ارتفاع مستوى الكولسترول

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زيت الزيتون أفضل أنواع الزيوت لمرضى الكولسترول

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الكولسترول أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة العادات الخاطئة فى التغذية ووسائل الطهى التى تستخدمها أغلب رباب البيوت فى إعداد وجبات الطعام مثل المسبك وأنواع الزيوت غير الصحية.>يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يساهم تناول أغلب الأشخاص لبعض الأطعمة والمأكولات الغنية بالدهون فى زيادة فرص ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم مما يزيد فرص الإصابة ببعض المشاكل الصحية خاصة التى تتعلق بالقلب.>واستكمل د. طايع قائلا "يساهم اهتمام الشخص باتباع نظام غذائى صحى معتمد على الخضروات والفواكه فى تقليل فرص ارتفاع مستوى الكولسترول وكذلك حصول الجسم على الفيتامينات الضرورية والمفيدة للجسم".>وتابع د. طايع قائلا "يفضل استبدال زيوت الطهى العادى والسمن الصناعى واستخدام زيت الزيتون من خلال إضافته إلى الأطعمة والوجبات الغذائية نظرا لأنه أفضل أنواع الزيوت الصحية المفيدة لمرضى الكولسترول والقلب والتى تساهم فى تقليل مستوى الكولسترول بالجسم".

وأضاف د. طايع يجب على الأشخاص عند استخدام زيت الزيتون عدم تسخينه أو تعريضه لدرجة حرارة مرتفعة عند الطهى نظر لأنه أحد أنواع الزيوت الباردة التى تضر الشخص فى حالة تعرضها للتسخين أو الهدرجة.