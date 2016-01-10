بالفيديو.. سهير رمزي تكشف سر محاولة اغتصابها وقتلها علي يد بلطجية مأجورين

تعود من جديد الفنانة سهير رمزي للظهور علي الشاشات الفضائية بعد أن كانت أعلنت سابقا ارتداء الحجاب واعتزال الفن في عام 93 ولكنها قررت العودة الي التمثيل ولكن وهي مرتدية الحجاب من خلال مسلسل حبيب الروح في عام 2006 واليوم قامت باستضافتها الاعلامية رغدة شلهوب في برنامج “100 سؤال” الذي يذاع علي قناة الحياة الفضائية حيث أعترفت عن موقعة خطيرة مرت بها في بداية مشوارها الفني أثناء خروجها من الاستديو بعد الانتهاء من التصوير وخرج عليها بعض البلطجية الذين يقودون سيارة وصدموها بالسيارة فا انقلبت سيارتها.

وأوضحت الفنانة سهير أنها علي علاقة جيدة بربها ومحافظة علي التزامها بالصلاة والصيام مشيرة الي أن أعمالها الطيبة جعلت الله ينقذها من هذا الحادث وأكدت أن انتقام ربها كان أكبر من كل شئ حيث جاء سريعا الشخص الذي حاول اغتصابي وقتلي تعرض لاحداث كثيرة أضرت بة ورفضت الافصاح عن هذا الأسم الذي حاول قتلها أو اغتصابها .

والجدير بالذكر أن الفنانة سهير رمزي من مواليد 3-3-1950 بمحافظة بور سعيد وتنتمي الي عائلة فنية فهي بنت درية أحمد بدأت مشوارها الفني في سن صغير من خلال فيلم صحيفة سوابق سنة 1956 ثم قررت التوقف عن العمل وعادت مرة أخري بعد أربع سنوات وشاركت في فيلم البنات والصيف كما عملت مضيفة جوية وأيضا عارضت أزياء

ثم عادت الي السينما مرة أخري وهي في 19 من عمرها في فيلم الناس الي جوا تزوجت عشر مرات، وكان أول أزواجها الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة.

شبكةعيونالإخبارية

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