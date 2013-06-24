مجلس إدارة "الحرير الصناعي" بكفر الدوار يوافق على تطبيق الحافز الشهري للعمال

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 53 دقيقة

وافق مجلس إدارة شركة الحرير الصناعى بكفرالدوار، برئاسة الكيميائى سعيد الركايبى رئيس الشركة، خلال اجتماع المجلس اليوم، على اعتماد صرف الحافز الشهرى للعمال والمقدر بـ 33 % منذ عام 2007، لكن لم يتم صرفه وذلك أسوة بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار الشركة القابضة للغزل والنسيج.

قال أحمد الشخيبى عضو النقابة العمالية بالشركة، إن وفدا من العمال والنقابة ومجلس الإدارة سيتوجه غدا إلى الشركة القابضة، لاعتماد القرار من رئيس القابضة أسوة بعمال الشركات الأخرى الذين يصرفون الحافز الشهرى منذ 6 سنوات، معلنا أن الوفد لن يعود إلا بعد اعتماد الزيادة حتى لو اضطر للاعتصام بمقر القابضة لإقرار الزيادة المستحقة للعمال.

كان المئات من عمال الحرير الصناعى وألياف البوليستر، نظموا اليوم وقفة احتجاجية داخل الشركة أثناء انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة لمناقشة الإنتاج والميزانية، للمطالبة بتطبيق الحافز الشهرى عليهم أسوة بعمال الغزل والنسيج فى المحافظات والذين يصرفونها من عام 2007 ولم تعتمدها مجالس إدارات شركات غزل كفر الدوار وصباغى البيضا وغزل المحمودية وغزل كوم حمادة.