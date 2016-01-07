بالفيديو : طفلة سورية تجلس عارية وسط الثلوج فى ألمانيا تضامنا مع أطفال سوريا وتوجه رسالة للعالم

قامت طفلة سورية مقيمة فى ألمانيا بالتعاطف بطريقتها البريئة مع أطفال سوريا الذين تنتهك حرياتهم فى بلادهم وغير بلادهم من اللجوء إلى البلدان الأخرى ، والغارات التى يتعرضون لها بسبب الحرب الموجودة فيها بسبب تواجد الجماعة الإسلامية داعش ، حيث تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ، للطفلة والتى تدعى لمساعدة أطفال سوريا.

حيث ظهرت الطفلة فى الفيديو وهى عارية وسط الثلوج ، تضامنا منها مع الأطفال المشردين ، حيث وجهت رسالتها إلى من يشاهدها باللغتين العريبة والألمانية ، حيث يتداول أنباء عن سقوط بعض الضحايا السوريين نتيجة الجوع ، وهذا لم تؤكده منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر أيضاً.

حيث يتواجد كثير من السوريون خارج بلادهم ، بسبب الحروب الأهلية الموجودة من المعارضة وضد نظام الأسد ، ومن المقرر أن تجرى بعض المحادثات أواخر هذا الشهر ، فى جينيف وذلك للوصول لحل للأزمة السورية ، ومن المفروض وجود قرار إلزامى من الأمم المتحدة ، بضرورة وصول قوافل الإغاثة إلى المصابين واللاجئين.

شاهد الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

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