هل أعجبتك إطلالات ديانا كرزون بعد خسارتها المذهلة للوزن؟

لقد كان الوزن الزائد يعيق الفنانة "ديانا كرزون" في ارتداء ما يحلو لها من الملابس، حيث كثير من الفساتين، وخاصة تلك البرّاقة التي تفضلها النجمات على المسرح، لم تكن تناسبها، وكانت تجعلها تبدو أكثر سمنة، غير أنها هذا العام، ومع خسارتها المُذهلة للوزن، فقد استعادت ديانا ثقتها بنفسها، وبدأت ترتدي مختلف تصاميم الفساتين القصيرة والطويلة منها، كما الواسعة والضيقة، وذات الأقمشة البرّاقة، من دون أن تخشى شيئاً.

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غير أنها تبّنت أسلوباً مُبهرجاً بعض الشيء ومبالغاُ فيه، ففي كل إطلالاة نلاحظ الكثير من البريق، كما تسريحات شعر كبيرة ، مكياجً قويّاً... وديانا اليوم تتمتع بقوام جميل وبملامح ناعمة، فلا داعي لكل هذه البهرجة... وأحياناً حين تختار فستاناً أسود ناعماً بقصة بسيطة، تبدو بالفعل متألقة جداً فيه، أما حين تختار فستاناً مُزيناً بالكشاكش باللون الأصفر، فهذا التصميم بالتأكيد لا يناسبها ولا يناسب أي سيدة أُخرى.

ولهذا ننصح ديانا بأن تختار التصاميم الأنثوية التي تبرز الخصر وأن تزينها بأكسسوارت ومجوهرات ناعمة، وتعتمد تسريحات شعر ومكياج أكثر بساطة.

من الرائع أن تستطيع المرأة ارتداء ما يحلو لها، وأن تتمتع بقوام نحيف ورشيق، لكن عليها اختيار التصاميم التي تناسبها وتبرز أجمل ما فيها دائماً.

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