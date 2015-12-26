أديب:لقاء السيسى بالفتاة الأيزيدية أبوى ويؤكد أن مصر تقود الأمة الإسلامية

وصف الإعلامى عمرو أديب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمواطنة العراقية الأزيدية نادية مراد، بأنه "لقاء أبوى" ، ويؤكد أن مصر ليست دولة محلية ، بل إقليمية وتقود الأمة الإسلامية، وعندما يستنجد بها أحد، تفتح زراعيها للجميع.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية اليوم، أن الرئيس السيسى قال للفتاة الأزيدية : "تعالى زورى مصر، تعالى نورى مصر، تعالى شوفى الإسلام الحقيقى، تعالى زورى الأزهر والكنيسة وشوفى سماحة الدين.. اللى هناك ليس إسلاماً ولكنه بربرية".

وأوضح "أديب": " بمجرد طلب الفتاة مقابلة الرئيس تم ذلك فى خلال أيام"، مضيفاً:" قالت عايزه أقابل الرئيس وحصل فى خلال أيام، والأب قال لها أنتى الآن آمنة أنتى الآن فى مصر "، مؤكداً أنه موقف محترم من رئيس مصر.

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