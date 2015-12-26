أمن دمياط يضبط تنظيمًا إخوانيًا يستعد لاستهداف الكنائس والمنشآت الحيوية

أحبط رجال مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، اليوم السبت، مخططا لعناصر من جماعة الإخوان الإرهاربية يستهدف الكنائس، والمنشآت الحيوية، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، أثناء الاحتفالات بأعياد الكريسماس و25 يناير القادم.

وأسفرت التحريات السرية لمجموعة العمل المشكلة من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطنى والأمن العام إلى قيام قيادات التنظيم بإحياء الجهاز السرى تحت مسمى "لجان العمليات النوعية التقنية" وصدور تكليفات من قيادات التنظيم لتلك اللجان بتنفيذ العمليات النوعية الإرهابية بنطاق دائرة المحافظة ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة وقيامهم بعقد عدة لقاءات مع عناصر تلك اللجان لوضع آليات التحرك التى تعتمد على ما يسمى خطة الإرباك، وذلك فى ضوء المعلومات الواردة بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بتصعيد نشاطها خلال الفترة القادمة تزامنًا مع احتفالات الإخوة المسيحيين بأعيادهم وذكرى أحداث ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عمر محمد عبد الغنى حمودة، 22 عاما، طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، ومقيم بناحية أبو جريدة دائرة مركز شرطة فارسكور، وضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين " وزجاجة تحتوى على كمية من البارود وبعض المسامير.

كما تم ضبط وائل محمد نجيب عبد اللطيف الأشقر، 36 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بناحية الروضة دائرة مركز شرطة فارسكور.. وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 وعدد " 1 " طلقة من ذات العيار، ومحمد أحمد محمد العزبى، 43 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل كهربائى مواتير، ومقيم بناحية العبيدية دائرة مركز شرطة فارسكور.. وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش تركى وعدد " 5 " طلقات عيار 12مم .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وبصحة التحريات الواردة، وأكدوا فى أقوالهم أنهم اتفقوا مع آخرين من خلال اجتماعاتهم على تنفيذ عمليات تستهدف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة والهامة والحيوية بنطاق المحافظة، ومنها استهداف كنيسة العذراء بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأبراج الكهرباء بدائرة مركزى الزرقا وفارسكور، واعتراض خط سير سيارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن دمياط أثناء قيامهم بترحيل العناصر الإخوانية "النسائية" المضبوطة على ذمة القضية رقم 4337 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015م، وتهريبهن، وذلك بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وهـــما حازم فوزى فرج صيوح، 48 عاما، مدرس ومقيم بناحية ميت الخولى دائرة مركز الزرقا، وحسن على حسن محمد البسيونى، 30 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم بالشعراء دائرة مركز دمياط، وجارى العمل على ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية.



>