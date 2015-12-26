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نائب عن الهرم: "لما بنستورد بفرة بمليار جنيه يبقى بنجيب حشيش بكام"

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نائب عن الهرم: "لما بنستورد بفرة بمليار جنيه يبقى بنجيب حشيش بكام" نائب عن الهرم: "لما بنستورد بفرة بمليار جنيه يبقى بنجيب حشيش بكام"
علق النائب محمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، على استيراد "بفره" بمليار جنيه فى 8 شهور فقط، قائلاً: "لما بنستورد بفرة بمليار جنيه يبقى بنجيب حشيش بكام".

وأضاف لـ"اليوم السابع " أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد رقابة صارمة على المستوردين خاصة مستوردى السلع الغير أساسية "الترفيهية" التى لا فائدة منها وتعمل فقط على رفع وتعثر الاقتصاد المصرى.

وطالب "على" بضرورة ترشيد الاستهلاك فى عملية الاستيراد، مشيرًا إلى أنه يعد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى مجلس النواب من أجل تنظيم عملية الاستيراد ووضع حدود لها والكف عن استيراد سلع كماليات لا فائدة منها مثل "البفرة" والشماريخ وأكل القطط والكلاب، بالإضافة إلى أفكار أخرى تعمل على تشجيع الصناعة المحلية وإنشاء مصانع للحد من الاستيراد وتقليل نسبة البطالة فى آن واحد.

يذكر ان محمد على عضو مجلس النواب أعلن ترشحه لرئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.


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