حبس 4 إخوان 15 يومًا بكفر الشيخ لانتمائهم لجماعة إرهابية

قررت نيابة كفر الشيخ الكلية تحت إشراف المستشار محمد مجدى الزنفلى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، اليوم السبت، حبس عصام شوقى مطاوع، جلال يسر غنيم، محمد أحمد سلامة، من قرية لاصيفر البلد مركز دسوق، والشيخ جبر العسكرى من قرية محلة دياى" من الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية أمر ضبط وإحضار، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وخرق قانون التظاهر.

كانت قوات الأمن بكفر الشيخ ألقت القبض على عصام شوقى مطاوع، جلال يسر غنيم، محمد أحمد سلامة من قرية لاصيفر البلد مركز دسوق، والشيخ جبر العسكرى من قرية محلة دياى، بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.