فوائد الينسون النجمى.. أهمها الإقلاع عن التدخين

الينسون النجمى يصنع منه مصل الأنفلونزا فى سويسرا

الينسون النجمى يعالج مشاكل المعدة

الينسون النجمى يساعدك فى الإقلاع عن التدخين

"الينسون" من أهم المشروبات التى تتميز بلونها وطعمها المميز، ويعد مشروب الينسون من أساسيات فصل الشتاء، وذلك لأنه يساهم فى الشفاء والحد من الإصابة بنزلات البرد الناتجة عن تقلبات الطقس، ولكن هناك عدة أنواع من "الينسون"، ومن أشهرها "الينسون النجمى" الذى يتميز بشكله الذى يشبه النجمة، وينصح بتناوله أثناء فصل الشتاء ويتميز بطعمه المميز.>حول هذا، أشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الينسون النجمى تتم زراعته فى الصين "صينى المنشأ"، وتقوم العديد من شركات الأدوية خاصة فى سويسرا بأخذ نسبة كبيرة من المحصول لإنتاج المادة الفعالة الخاصة بالمصل المضاد للأنفلونزا، وهذا يعد مؤشرا خطيرا على أهمية تناوله باستمرار للحد من الإصابة بنزلات البرد.>وتوضح، أن "الينسون النجمى" من أكثر الأعشاب التى تحد من الإصابة بمشاكل المعدة، ولذا ينصح باستخدامه لأخذ أكبر فائدة، من خلال أخذ 3 حبيات من الينسون النجمى ووضعها فى الماء المغلى، وتحلى بمعلقة من العسل الأبيض، وتناول 2 كوب فى اليوم.>وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الينسون النجمى لا يقتصر دورة فى الحد من نزلات البرد، ولكنه يساعد فى الإقلاع من التدخين، ولذا ينصح بتناول مشروب الينسون النجمى أثناء إقلاعك عن التدخين، أو أخذ قطعه تمضغ جيدًا، فهذا يساهم بشكل كبير فى القضاء على عادة التدخين بشكل نهائى.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتناول 2 كوب من الينسون النجمى يوميًا، للحفاظ على صحتك والحد من أمراض الشتاء والإقلاع عن التدخين.