لو عاوز تخس بسهولة.. ابتكار كبسولة سحرية تغنيك عن جراحات السمنة

السمنة من الأمراض التى يعانى منها الكثيرون، وتتطلب أحيانًا إجراء تدخل جراحى لإنقاص الوزن، لكن الآن تم التوصل لطريقة لإنقاص الوزن من خلال كبسولة صغيرة يبتلعها المريض.

وكشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نوع جديد من العلاجات لإنقاص الوزن، دون اللجوء للتدخل الجراحى، من خلال كبسولة صغيرة يبتلعها المريض، وقد تمت الموافقة على استخدامها مؤخرًا فى المملكة المتحدة، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة فى الوزن، ولديهم صعوبة فى فقدان الوزن من خلال اتباع حمية غذائية.

وحسب التقرير فإن المريض يمكنه ابتلاع الكبسولة الصغيرة دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإدخالها أو إزالتها، كما أن الكبسولة من الداخل مفرغة من الهواء ومصنوعة من طبقة رقيقة من المركب الكيميائى البوليمر، وبمجرد وصول الكبسولة إلى المعدة يملأ الطبيب البالون بالماء عن طريق القسطرة بأنبوب رفيع، حتى تحتل جزءًا كبيرًا من المعدة وتحد من الشهية وتحسن فرص المريض فى التخلص من الوزن، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر تنفتح الكبسول وينفجر البالون ويمر من خلال الجهاز الهضمى، ما يسمح للمريض بالعودة إلى السعرات الحرارية العادية.

وأشار التقرير إلى أن معظم بالونات المعدة الحالية تعتمد على الجراحة ووضع جهاز فى المعدة باستخدام فحص داخلى، عندما يكون المريض مخدرًا أو تحت تأثير المخدر، وبعد ذلك تتم إزالة البالون بنفس الطريقة.



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