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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المنصورة - جمصة

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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المنصورة - جمصة إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المنصورة - جمصة
أصيب 5 مواطنين بإصابات مختلفة بعد حادث تصادم على كوبرى عمار بالطريق الدولى جمصة بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بوصول خمسة مواطنين إلى مستشفى بلقاس العام، نتيجة حادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وتبين إصابة كل من "فتحى.ف" 55 سنة ومقيم شارع الجلاء بمدينة المنصورة، و"هدى.ال" 47 سنة مقيمة بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، و"محمد.ال" 18 سنة ومقيم بلقاس و"محسن.ع" 18 سنة مقيم بلقاس، و"أحمد.ع" 18 سنة مقيم بلقاس.

وبسؤال المصابين أكدوا بتصادم السيارتين الملاكى ببعضهما على كوبرى عمار نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائقين، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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