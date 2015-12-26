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انطلاق منتدى الشباب العربى الأفريقى السابع بالإسماعيلية

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انطلاق منتدى الشباب العربى الأفريقى السابع بالإسماعيلية انطلاق منتدى الشباب العربى الأفريقى السابع بالإسماعيلية
قال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة للشرب والصرف الصحى إن اليوم انطلقت فعاليات منتدى الشباب العربى الإفريقى الأقصر- أسوان، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى دورته السابعة، بمشاركة 250 شابا وفتاة من 30 دولة عربية وأفريقية، منهم 57 شابا يمثلون 25 شركة تابعة للقابضة تحت شعار "النيل مسار للتعاون وليس للصراع"، وتضمن المنتدى تعريفا باتحاد الشباب العربى الأفريقى من خلال فيلم وثائقى عن الاتحاد وأعماله خلال الفترة السابقة والاتحادات التى يشملها

وأشار عبد المنعم إلى أن الدكتور ممدوح رشوان رئيس المنتدى العربى الأفريقى أشاد بالتعاون الوثيق والمثمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال السبع منتديات السابقة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، كما حضر المنتدى دكتور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء محمد يحيى رئيس شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلى وزارات الرى والزراعة والشباب والرياضة.

وأضاف المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة أنة بدأت اليوم السبت فعاليات ورشة عمل إدارات التوعية السنوية للشركات التابعة، والتى تزامنت مع انطلاق ورشة العمل الثانوية لتبادل الخبرات الإدارية والتوعية تحت إشراف نيفين عبد الرحمن مدير عام التوعية بالشركة القابضة.

وتابع عبدالمنعم أن الدكتور شريف وهدان أستاذ إدارة الأعمال وعميد أكاديمية المقطم والدكتور صبرى شحاتة أستاذ الإدارة بجامعة القاهرة قاما بمناقشة المشروعات المقدمة من شركات (المنيا ومياه الإسكندرية والأقصر وصرف القاهرة والغربية والبحيرة ومياه القاهرة).

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مصر 365