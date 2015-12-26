دراسة: الأطفال قبل عمر سنة يستخدمون الهواتف الذكية بكفاءة..جيل موبايلات

انتشرت الهواتف الذكية فى كل البيوت المصرية وأصبح الأطفال يستخدمونها بشكل واسع، لكن الغريب أن الأطفال الذين لم يكملوا العام من عمرهم يستخدمونها بكفاءة.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سن العام، يمكنهم استخدام الأجهزة الذكية، وهذا ما أكدته الأبحاث موضحة أن الأطفال لديهم قدرة على التعامل مع الهواتف الذكية بكفاءة قبل بلوغهم سن العامين، كما ثبت أن فتح الموبايل أو البحث على الهواتف الذكية مهارات يتمتع بها غالبية الأطفال.

حسب التقرير، وجدت الدراسة أن 82% من الآباء يملكون أجهزة ذكية، و87% منهم يتركون أطفالهم يلعبون بها، كما أن نصف الآباء يمكن لأطفالهم فتح الشاشة، فى حين أن 91% من الآباء يضربون أطفالهم عند لمسهم لهواتفهم و64% يبحثون عن المميزات.

حسبما جاء فى التقرير فإن تطبيقات اللمس التفاعلية توفر مستوى مشاركة من الأطفال لم نشهده سابقا، مما يساعد على تنمية مهارات الطفل مبكرا، كما وجد أن نسبة كبيرة من الأطفال يلعبون على الأجهزة الذكية مما يجعلهم أكثر تطورا ونموا.