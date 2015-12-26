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الضغط العالى والسكر من أهم عوامل الإصابة بتسمم الحمل

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الضغط العالى والسكر من أهم عوامل الإصابة بتسمم الحمل الضغط العالى والسكر من أهم عوامل الإصابة بتسمم الحمل
تسمم الحمل مشكلة قد تصيب بعض من السيدات خلال المرحلة الثانية أو الثالثة والأخيرة من الحمل، وتهدد اكتماله كما تهدد صحة الحامل بشكل عام.

أعراض تسمم الحمل


>الدكتور إبراهيم موريس أخصائى أمراض النساء والتوليد، أوضح خلال حديثه أن تسمم الحمل عبارة عن خلل فى عمل المشيمة، يؤدى إلى شعور المرأة بالصداع الشديد والتورم الشديد فى الساق والوجه واليدين، مع تهديد ثبوت الجنين، وأى امرأة تصبح عرضة للإصابة به، ولكن يزيد من فرص الإصابة بعض العوامل المساعدة.

عوامل الإصابة بتسمم الحمل


>أوضح الدكتور إبراهيم أن الكثير من العوامل تزيد من فرص إصابة امرأة بتسمم الحمل عن أخري، وغالبا ما تكون عوامل ترتبط بظروف حدوث الحمل وتاريخ المرأة العائلى مع المرض، كذلك ترتبط الإصابة به ببعض الأمراض، ومن أهم هذه العوامل :

- إذا كان الحمل فى عمر متقدم، أى تخطت المرأة سن الأربعين على سبيل المثال.
>- إذا كانت المرأة لديها تاريخ عائلى مرضى مع تسمم الحمل، بمعنى أن تكون إحدى أقربائها من الدرجات الأولى والثانية قد تعرضت للمشكلة أثناء حملها، كالجدة والخالة والأخت والأم على سبيل المثال.
>- إذا كانت الحامل تعانى من أمراض أخرى تزيد من فرص الإصابة، كأمراض السكر وضغط الدم، وكذلك أمراض ومشكلات الكليتين المختلفة.
>- الحمل فى أكثر من جنين، أو توائم كثيرة.
>- السمنة المفرطة أحد أهم العوامل المساعدة على الإصابة.
>- التباعد فى الفترات بين كل حمل وآخر.

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