اللواء أحمد ضيف صقر "حلال المشاكل"بالقاهرة محافظاً للغربية

يعتبر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد، أحد أهم الشخصيات التى أثرت فى سير الحكم المحلى بمحافظة القاهرة خلال فترة توليه منصب النائب وحتى إعلانه محافظاً للعربية، حيث ساهم بشكل فعال فى إنهاء العديد من الأزمات أبرزها النزاع بين المحافظة وشركات النظافة الأجنبية، كما ساعد فى عملية نقل الباعة الجائلين إلى سوق أحمد حلمى الجديد من ميدان رمسيس، فضلاً عن دوره فى تطوير العشوائيات بعدد من أحياء منطقة شبرا.

وحصل صقر على ليسانس حقوق وبكالوريوس العلوم الشرطية عام 1976، وتدرج فى العمل الشرطى وعمل بالعديد من القطاعات على مستوى الجمهورية، حيث عمل ملازماً بمركز شرطة جرجا بسوهاج، ورئيس نقطة شرطة البربا "جرجا"، ومعاون مباحث مركز شرطة جرجا، وعمل ضابطاً بمكتب نجع حمادى وفرع أمن الدولة بقنا، ورئيس مباحث أمن الدولة بكوم امبو بأسوان، وعمل وكيلاً لفرع مباحث أمن الدولة بأسوان، ووكيل مباحث أمن الدولة بالسويس، ومفتش مباحث أمن الدولة بالوادى الجديد، مفتش مباحث أمن الدولة بأسوان والمنيا، ومفتش الداخلية بدمياط والشرقية والمنوفية مفتش الداخلية بقطاع مصلحة التدريب بالقاهرة وشرم الشيخ.

كما تم تعيينه نائباً لمدير أمن أسوان، ثم مديراً لأمن أسوان، ثم مدير أمن الأقصر، ثم مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة التأهيل العلمى المـؤهــــل، ثم تم تعيينه نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وأبلى بلاء حسناً فى التعامل مع عدد من المشكلات التى واجهت المحافظة.

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