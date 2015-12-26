بالصور..مدير أمن القليوبية يأمر بزيادة ماكينات النداء الآلى لخدمة المواطنين

تفقد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية صباح اليوم "السبت" وحده مرور شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية، وطالب مدير الأمن من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية بسرعة زيادة أعداد المقاعد المخصصة للمواطنين بصالة المرور والعمل على راحتهم وتخصيص مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة المترددين على وحداد المرور فى القليوبية.

وأمر مدير الأمن بتذويد وحدات المرور بأجهزة وماكينات نداء آلى ليتمكن المواطن من استماع اسمه عند النداء عليه، وللقضاء على ظاهرة الوقوف والطوابير أمام وبجوار الشبابيك.

وحرص مدير الأمن على الاطمئنان على سير العمل وأسلوب وطريقة تعامل الموظفين مع المواطنين من خلال استماع شكاوى واستفسارات المواطنين، وشدد اللواء سعيد شلبى مدير الأمن على ضرورة التزام كافة العاملين بالمرور بالمواعيد المحدده للعمل وتواجدهم وإنجاز مصالح المواطنين دون تعقيد، وحرص "شلبى" على تقديم الشكر للنقيب صالح أبو غزالة وللموظفين والأمناء وأفراد الأمن على جهودهم فى خدمة المواطنين.

رافق مدير الأمن خلال الزيارة اللواء على فرحات نائب مدير الامن لقطاع الجنوب والعميد نبيل عدلى وكيل إدارة مرور القليوبية، والنقيب صالح أبو غزالة، والأمين سيد حامد.



>