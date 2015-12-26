إخلاء برج سكنى بالمنصورة بعد حدوث ميل به وإثارة الفزع بين سكانه

سادت حالة من الرعب والهلع بين سكان برج سكنى بمنطقة شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، بعد أن شعر سكان البرج السكنى بحدوث حركة غريبة، وأن العقار يميل وبالفعل هرعوا إلى الشارع وتركوا مساكنهم فى حالة فزع.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء أسامة شعبان مدير الإدارة إلى العقار، وقاموا بإخلائه من السكان.

كما قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، من الدكتور محمد يسرى بكلية الهندسة واثنين من المهندسين، للوقوف على حالة البرج وإن كان يصلح لإقامة السكان به، حيث أفاد السكان بأنهم شعروا بالبرج يميل مفارقًا المبنى المجاور بمسافة 5 سم.

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس حى غرب، إنه صعد للعقار عقب إخلائه من السكان حتى الدور التاسع، وحالة العقار جيدة، ولكن الفصل النهائى للجنة الهندسية وفى انتظار تقريرها، وقد تم فرض كردون حول العقار وفصل الغاز والمياه والكهرباء بحضور حكمدار الدقهلية.