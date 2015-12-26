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ضبط 648 مخالفة فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

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ضبط 648 مخالفة فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم ضبط 648 مخالفة فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم
قاد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة شملت المرور والمرافق شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن تحت إشراف القيادات الأمنية، واستهدفت الحملة المرور على الأسواق وملاحظة اتباع محلات الجزارة للتعليمات والإعلان عن الأسعار.

وتكثيف الجهود لضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا متنوعة فى مجال المرور و10 سيارات بدون رخصة تسيير و6 سيارات بدون رخصة قيادة و8 حالات انتظار خاطئ وحالة سير عكس اتجاه و3 سيارات متروكة و3 سيارات بدون لوحات وسيارتى أجرة زيادة و25 حالة سرعة رادار و8 تحاليل مخدرات سلبية و2 تحليل مخدرات إيجابيين.

كما تم ضبط 13 دراجة نارية بدون رخصة تسيير و13 دراجة نارية بدون رخصة قيادة و18 دراجة نارية بدون لوحات و6 دراجات متروكة و79 حالة سحب تراخيص و204 حالات تصالح فورى و241 مخالفة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات 642 مخالفة.

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مصر 365