أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح عضويتها لطلاب كليات الهندسة

Google+ Print
نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح عضويتها لطلاب كليات الهندسة نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح عضويتها لطلاب كليات الهندسة
فتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، باب الاشتراك فى عضوية نادى المهندسين بـ"سابا باشا" لطلاب الفرق المختلفة بكليات الهندسة بالإسكندرية، والتى يُعتمد خريجيها لدى النقابة على أن تكون العضوية سنوية لطلاب الفرقة الرابعة وعضوية شتوية لطلاب الفرق المختلفة.

وتتضمن العضوية طلاب كليات: "الهندسة بجامعة الإسكندرية، كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، هندسة جامعة فاروس، معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة"

ويأتى ذلك فى إطار فلسفة النقابة فى احتواء مهندسيها من المراحل الأولى وانخراطهم داخل بيتهم المستقبلى وغرس روح الانتماء لنقابتهم وناديهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365