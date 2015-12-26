نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح عضويتها لطلاب كليات الهندسة

فتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، باب الاشتراك فى عضوية نادى المهندسين بـ"سابا باشا" لطلاب الفرق المختلفة بكليات الهندسة بالإسكندرية، والتى يُعتمد خريجيها لدى النقابة على أن تكون العضوية سنوية لطلاب الفرقة الرابعة وعضوية شتوية لطلاب الفرق المختلفة.

وتتضمن العضوية طلاب كليات: "الهندسة بجامعة الإسكندرية، كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، هندسة جامعة فاروس، معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة"

ويأتى ذلك فى إطار فلسفة النقابة فى احتواء مهندسيها من المراحل الأولى وانخراطهم داخل بيتهم المستقبلى وغرس روح الانتماء لنقابتهم وناديهم.

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