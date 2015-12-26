مطار القاهرة يستقبل 7183 سائحا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولى 7183 سائحا من جنسيات مختلفة وصلوا على عدد من المجموعات السياحية بمختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار اليوم، السبت، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استقبل المطار 7183 سائحا من مختلف الجنسيات حيث وصل إلى المطار 3179 سائحا أجنبسا كما وصل 4004 سائحين عرب على عدد من المجموعات السياحية.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

وأمنت سلطات مطار القاهرة سفر 4962 سائحا من جنسيات مختلفة منهم 2065 سائحا أجنبيا و2897 سائحا عربيا على مختلف الرحلات المتجهة إلى عدة دول وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر.