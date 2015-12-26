تأجيل محاكمة وبديع و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية للغد

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة "محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث عنف الإسماعيلية " ، للغد لسماع مرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين.

وانتهت المحكمة بسماع أقوال الشاهد "محمد فتحى حامد" 41 سنة ، مدرس ثانوى، والذى أكد بعد حلفه اليمين القانونية، أنه كان متوجها لشراء أدوات للمزرعة، وقام بركن سيارته، وبعد شرائه أدوية كان هناك إطلاق نيران، وفى الصباح فوجئ بسيارته تم حرقها، ولم يشاهد محدث التلفيات بسيارته، ولكنه حرر محضر بذلك.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية،المتهمين،ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.