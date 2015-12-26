ديلى ميل: الثالثة بعد الظهر أفضل وقت لممارسة الجنس بين الزوجين

الثالثة بعد الظهر من أهم الأوقات بالنسبة للزوجين، فهذه الفترة تعد من الفترات المهمة للانجذاب بين الطرفين، والوقت المثالى لإفراز هرمونات معينة بالجسم.

وهذا ما أكده الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" طبقا لأحدث الدراسات العلمية التى أوضحت أن الساعة الثالثة مساء تعد أفضل وقت فى اليوم لممارسة الجنس بين الزوجين لذلك أطلقت عليه "فرحة ما بعد الظهر"، واعتبرته أفضل وقت فى اليوم للجنس بالنسبة للرجال والنساء، لأنه يجعلهم أكثر انسجاما، ففى هذه الفترة يكون لدى النساء مستويات عالية من هرمون الكورتيزول الذى يساعد على اليقظة والحيوية، وفى نفس الوقت ترتفع لدى الرجال مستويات هرمون الاستروجين مما يجعلهم أكثر حضورا عاطفيا أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

ومن جانبها وصفت أليسا فت خبيرة الهرمونات الساعة الثالثة مساء، باسم "فرحة بعد ظهر اليوم"، مشيرة إلى أنها تعد وقتا مثاليا لكلا الجنسين، للشعور بالاستمتاع والراحة، كما أنه يمنح المرأة الفرصة للاستمتاع.

وأشارت خبيرة الهرمونات، ومؤلف الدراسة أن الدليل على إفراز الكثير من هرمون الإستروجين أن الرجال يكونون أكثر يقظة فى هذا الوقت ويساعد على تحسين أدائهم، مما يعنى أن هذا هو الوقت المثالى للرجل لممارسة الجنس، بالإضافة إلى ذلك أن الرجال يكونون أكثر ميلا لممارسة الجنس خلال هذه الفترة والنساء أكثر استجابة للعلاقة فى هذا الوقت.

وحسب التقرير فإن الساعة الثالثة مساء هو الوقت المناسب بعد الظهر للرجال لممارسة الجنس حيث تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون، وترتفع مستويات الاستروجين.