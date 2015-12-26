بالأسماء.. نتائج انتخابات التجديد الكلى لمجلس نادى قضاة الفيوم

أسفرت نتائج فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة بالفيوم، فى انتخابات التجديد الكلى للمجلس، عن انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة المستشار محمد البنا، بالتزكية، فيما أجريت الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة.

وفاز كل من محمد جمعة، ومحمود حربى، ومحمد حفيظ، بمقاعد المستشارين، وكل من المستشارين أحمد ماهر، ومحمد شرابى، ومحمد بعيزق، وحسين الصاوى، بمقاعد القضاة، وكل من تامر عطية، وأحمد حنفى، وأحمد السودانى، بمقاعد أعضاء النيابة بمجلس الإدارة.

كانت الانتخابات قد أجريت أمس وسط حراسة أمنية مشددة، وتفقد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، أعمال تأمين الانتخابات، للاطمئنان على سيرها بشكل طبيعى، وكانت مقعد رئيس مجلس الإدارة، قد حُسم مسبقا بالتزكية، لعدم ترشح منافسين أمام المستشار محمد البنا.