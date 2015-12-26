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مصادر: المحافظون الجدد ونواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم

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مصادر: المحافظون الجدد ونواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم مصادر: المحافظون الجدد ونواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم
يؤدى المحافظون الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن نواب لخمسة وزراء سيؤدون اليمين أيضا أمام الرئيس.

ونواب الوزراء هم عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد الجيوشى حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمى نائبا لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوى نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


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