تعرف على أهم أسباب زيادة الوزن والسمنة

زيادة الوزن والسمنة من المشاكل الصحية التى لا تتربط بعمر معين، وتحدث نتيجة أسباب وعوامل مختلفة يتعلق بعضها باتباع أنماط حياتية وغذائية خاطئة. زيادة الوزن

>يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن زيادة الوزن هى عبارة عن زيادة عن المعدل الطبيعى لكتلة الجسم، مما يتسبب فى بعض المشاكل الصحية نتيجة البدانة. أسباب زيادة الوزن

>واستكمل د. طايع قائلا: "يعتبر تناول كميات كبيرة من الطعام بقدر أكبر من الذى يحتاجه الجسم من أهم أسباب البدانة، كذلك الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات السريعة والمشروبات الغازية"، محذرا الشباب من الإقبال على هذه النوعية من الطعام.

شبكةعيونالإخبارية

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