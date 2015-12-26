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نائب كفر الدوار: 30 قرية بالغربية تلقى بمياه الصرف فى نهر النيل

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نائب كفر الدوار: 30 قرية بالغربية تلقى بمياه الصرف فى نهر النيل نائب كفر الدوار: 30 قرية بالغربية تلقى بمياه الصرف فى نهر النيل
كشف النائب صلاح الحصاوى عن دائرة كفر الزيات فى محافظة الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك 30 قرية بدائرة كفر الزيات تلقى بمياه الصرف الصحى والصناعى فى نهر النيل، مشيرا إلى أن مشكلة الصرف الصحى من أهم المشكلات التى تؤرق المواطن بكفر الزيات وسيسعى جاهدا للتدخل لدى المسئولين لحلها.

وتابع "الحصاوى" :"عقدنا اجتماعا ضم عددا كبيرا من النواب بالمحافظات المطلة على نهر النيل لبحث سبل التعاون لتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتطهير مصرف الرهاوى بمحافظة الجيزة، خاصة وأن هذا المصرف يلقى مخلفات الصرف الصناعى والصحى على نهر النيل مباشرة مما تسبب فى تلوث النهر".

وأكد النائب صلاح الحصاوى أنه سيقدم استجوابا فى مجلس النواب بعد انعقاده للكشف عن مخصصات ميزانية الدولة فى الفترة من 2010- 2015 ، مطالبا الجهات الرقابية بإعداد "كشف حساب" عن ميزانية محافظة الغربية خلال الـ5 سنوات الماضية وما تم إنجازه من مشروعات خلال تلك الفترة.
>وأضاف النائب أنه سيتقدم باستجوابات لوزير الكهرباء حول ما تم إنجازه من مشروعات للمحافظة وأسباب الزيادات الضخمة فى فواتير الكهرباء لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.


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