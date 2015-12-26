أهالى بقرى فى السنبلاوين يتقدمون بشكوى لرصف طريق واصل بين قريتين

تقدم أهالى بقريتى البكارية وكفر قنصوة، والعزب التابعة لهما، بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بشكوى لرصف طريق البكارية، وكوبرى أبو قريوة، باعتبارة طريقا حيويا، وفي حال سقوط الأمطار تتراكم أكوام الطين بمنتصف الطرق، وتتعطل حركة المرور به.

وقام محمد مدين السيد يونس رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بتكليف ابراهيم الطنطاوى مساعد رئيس المركز لشئون القرى، اليوم للنظر في الشكوى، وأرسل الأخير معدات لتسوية الطريق، وحصر مساحته.

وتجري عملية تسوية طريق "البكارية ـ كفر قنصوة"، من مدخل قرية بشمس حتى قرية البكارية مرورا بكوبرى أبو قريوة، وتسوية طريق قرية "شبرا سندي ـ المقاطعة"، وتم اخطار إدارة الطرق بالسنبلاوين بضرورة إعداد المقايسات المطلوبة، لرصف طريق "البكارية ـ كفر قنصوة"، وإدراجه ضمن ميزانية العام القادم.